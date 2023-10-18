В России заподозрили Байдена в уходе в политический астрал

Президент США Джо Байден старается не замечать реальной ситуации в конфликте на Украине и в войне на Ближнем Востоке, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что американский лидер, в частности, не замечает успехов России.

«Байден уходит в политический астрал, суть которого — не видеть реальности. В его виртуальном мире Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя в этом убежден весь мир, а Россия проигрывает войну Украине, хотя весь мир видит обратное», — написал Пушков.

Сенатор задался вопросом о том, что же еще происходит в виртуальном мире Байдена. Пушков не исключил, что «во вселенной президента США существует лишь то, что приятно и выгодно для Вашингтона».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Трамп обвинил Байдена в усилении врагов США по всему миру.