Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует укреплять взаимодействие с Россией

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Пекине готовы укреплять взаимодействие и сотрудничество с Москвой в рамках многосторонних структур, передает ТАСС.

«Готовы продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Российской Федерацией в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС и G20», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что Китай вместе с Россией может играть более значимую роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производства.

Кроме того, глава Китайской Народной Республики также подчеркнул готовность Пекина вместе с Москвой заниматься защитой общих интересов двух государств, региона и развивающихся стран.

До этого Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией и другими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе «Один пояс — один путь» и другим направлениям.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.