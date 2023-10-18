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Китай готов сотрудничать с Россией по инициативе «Один пояс — один путь»

Си Цзиньпин: КНР готов сотрудничать с РФ по инициативе «Пояс и путь» и ЕАЭС

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай готов сотрудничать с Россией и другими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе «Один пояс — один путь» и другим направлениям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения этой инициативы, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его.

Ранее российский лидер заявил, что Москва заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс — один путь». По его словам, этот проект глобальный и касается почти всех регионов мира.

18 октября Путин сообщил, что премьеры РФ и КНР планируют подписать в Бишкеке план взаимодействия между стран до 2030 года.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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