Байден заявил, что США будут за Израиль «сегодня, завтра и всегда»

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда». Главу государства цитирует РИА Новости.

«США на вашей стороне в вопросе защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира. Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем», — сказа американский лидер.

Ранее сообщалось, что Байден прибыл в Израиль, чтобы мир увидел поддержку Штатов еврейского государства. Американский лидер также заявил, что Штаты обеспечат поступление всей помощи, которая понадобится еврейской стране.

Байден планирует встретиться с американцами, члены семей которых находятся в плену у боевиков ХАМАС. Команда президента также попросила о встрече с Рэйчел Эдери — женщиной из Офакима, которая отвлекла пятерых боевиков, державших ее и ее мужа в заложниках, кормя их и разговаривая с ними в течение 19 часов, пока не подоспела группа спецназа.

Накануне стало известно, что передовая группа президента США посетила приграничные поселения в секторе Газа. Группа въехала на бронетехнике Государственного департамента и посольства США.

Ранее Байден сообщал о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более чем $2 млрд.