Си Цзиньпин пообещал поддержать Россию в ее стремлении защитить госсуверенитет

Китай поддерживает народ России в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Также Си подчеркнул, что Китай готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Российской Федерацией в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Большая двадцатка (G20).

Путин в свою очередь сообщил, что премьеры Российской Федерации и Китая планируют подписать в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года.

17 октября Путин по приглашению Си прибыл в Китай для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и для переговоров с китайским лидером.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».