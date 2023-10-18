Президент Грузии обратилась к ЕС с просьбой из-за России

Евросоюз должен поддержать исторический выбор грузин в пользу вступления в объединение и предоставить республике статус кандидата, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает ТАСС. По ее словам, Брюсселю стоит пойти на этот шаг, несмотря на запуск в стране «антиевропейского импичмента» против нее.

«Обращаюсь к нашим партнерам как президент этой страны, так как представляю этот народ и его исторический выбор, и имею полную легитимацию и полномочия вместе с этим народом и от его лица попросить для этой страны присвоение статуса кандидата», — отметила Зурабишвили во время выступления в парламенте Грузии на слушании по вопросу импичмента.

Она добавила, что ЕС не должен бросать республику, чтобы помешать России «укрепить свое влияние в этом регионе с применением мягкой силы». Зурабишвили подчеркнула, что считает процедуру импичмента попыткой помешать евроинтеграции страны.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. При этом реализация импичмента потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в Грузии призвали оппозицию поддержать импичмент президенту.