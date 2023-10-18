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В армянском парламенте отказались обсуждать выход из ЕАЭС и ОДКБ

Глава комиссии парламента Армении заявил, что выход из ЕАЭС и ОДКБ не обсуждался

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David Mdzinarishvili/Reuters

Глава комиссии парламента Армении по внешним связям Саркис Ханданян заявил, что выход из ЕАЭС и ОДКБ не обсуждается в данный момент, сообщает РИА Новости.

«Подобный момент сейчас не обсуждается», — заявил Ханданян, член правящей фракции «Гражданский договор».

Армения является полноценным и полноправным членом военного блока Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее в Москве критически оценили выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европейском парламенте, в ходе которого он обвинил российских миротворцев в бездействии в Нагорном Карабахе, где более 100 тыс. беженцев покинули свои дома.

Источник РИА Новости отметил, что Москва наблюдает попытки Запада превратить Армению в Украину «номер три», если считать «номером два» Молдавию. Также он добавил, что премьер Армении «семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».

Ранее Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на саммите СНГ.

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