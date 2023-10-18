Путин выступил за предоставление Палестине государственности

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, поспособствует ли текущий конфликт между Израилем и Палестиной созданию палестинского государства, но это было бы верным решением. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, о чем зафиксировано еще в резолюции ООН 1948 года. При этом он высказал мнение, что Палестина не связана с сегодняшним кризисом несмотря на то, что ситуация поднимает эту проблему на поверхность.

Российский лидер добавил, что подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с будущим Палестины, подменить это какими-то «сиюминутными экономическими подачками», как пытались это сделать США –- это совершено невозможно, и текущий кризис это продемонстрировал.

Путин указал, что необходимо решать фундаментальные задачи политического характера.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.