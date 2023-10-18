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Премьеры России и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года

Путин: в Бишкеке премьеры России и КНР подпишут план взаимодействия до 2030 года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что премьеры Российской Федерации и Китая планируют подписать в Бишкеке план взаимодействия до 2030 года, передает ТАСС.

По его мнению, он будет конкретным и существенным. Путин подчеркнул, что это «очень хороший план».

«Премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Я бы обратил внимание еще на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек», — сказал глава российского государства.

До этого Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс — один путь».

До этого Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В столицу Китая российский лидер прибыл для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

Как заявил на встрече с российским лидером Си Цзиньпин, товарооборот России и Китая достиг рекордного объема.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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