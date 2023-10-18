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Совфед рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Джабаров: СФ рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его слова приводит РИА Новости.

«На пленарном заседании 25 октября Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ», — заявил он.

По его словам, возглавляемый им комитет обсудит этот вопрос 23 октября.

По его мнению, сенаторы поддержат данный документ, «вопросов нет».

18 октября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За закон проголосовали 438 депутатов. Он предполагает отмену статьи 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой говорится о ратификации ДВЗЯИ, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Ранее Далай-лама призвал мир избавиться от ядерного оружия.

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