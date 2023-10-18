Совфед рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его слова приводит РИА Новости.

«На пленарном заседании 25 октября Совет Федерации рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ», — заявил он.

По его словам, возглавляемый им комитет обсудит этот вопрос 23 октября.

По его мнению, сенаторы поддержат данный документ, «вопросов нет».

18 октября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За закон проголосовали 438 депутатов. Он предполагает отмену статьи 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой говорится о ратификации ДВЗЯИ, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

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