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Путин назвал условие для мирных переговоров по Украине

Путин: для мирных переговоров нужна отмена декрета Украины об их запрете

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то «театральными жестами», а нужно первое, что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запрещается проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу Москвы.

В октябре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вывод российских войск станет шагом к переговорам.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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