Путин призвал палестинское общество стремиться к единству

Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, это не связано с нынешним конфликтом. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По его словам, Россия придерживается принципиальной позиции по вопросу создания палестинского государства, которая не связана с сегодняшним обострением ситуации. Кризис, по мнению Путина, поднял эту проблему на поверхность.

«Тем не менее мы всегда выступали за создание палестинского государства, <…> со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что палестинцы должны стремиться к единству, но «это их дело». Глава государства напомнил, что невозможно «руководить этим процессом».

11 октября Путин назвал решение конфликта между Израилем и Палестиной. Президент во время своего выступления на Российской экономической неделе заявил, что РФ выступает и всегда выступала за исполнение решений ООН в свете и создания палестинского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.