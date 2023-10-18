Путин назвал ошибкой США поставки ракет ATACMS Украине

Президент России Владимир Путин назвал очередной ошибкой Соединенных Штатов поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. По его словам, поставки данного вида вооружения только продлят агонию Украины, передает ТАСС.

Как подчеркнул президент, если бы США не поставляли оружие Украине, то они могли бы в будущем сказать, что поставки изменили бы ситуацию, но привели бы к лишним жертвам, однако Вашингтон этого не сделал.

«Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».