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Путин оценил обострение палестино-израильского конфликта

Путин: основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта

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Edgar Su/Reuters

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, заявил, что у него сложилось впечатление, что основные игроки не хотят обострения данного конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

«Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона... У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», — заявил президент.

Он отметил, что «практически нет» тех, кто готов превращать конфликт в крупномасштабную войну.

Также Путин отметил, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешним конфликтом.

11 октября Путин во время своего выступления на Российской экономической неделе также заявлял, что Российская Федерация выступает и всегда выступала за исполнение решений Организации Объединенный Наций и создание палестинского государства. Глава российского государства подчеркнул, что эта позиция России складывалась на протяжении десятилетий.

Ранее Путин рассказал о трехчасовой беседе с Си Цзиньпином.

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