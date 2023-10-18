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Путин осудил удар по больнице в секторе Газа

Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой

Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой, передает РИА Новости.

«Это, конечно, катастрофа», — сказал глава государства журналистам по итогам визита в Китай.

Путин выразил надежду на то, что произошедшее станет сигналом к тому, что пришло время завершить палестино-израильский конфликт.

В любом случае, отметил президент России, необходимо довести дело к возможности начала каких-то контактов, переговоров.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил произошедшее как удар, противоречащий международному праву.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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