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Путин рассказал о темах трехчасовой беседы с Си Цзиньпином в Пекине

Путин и Си Цзиньпин обсудили темы Украины и Ближнего Востока

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что провел трехчасовой разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил вопросы Украины и Ближнего Востока. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам Путина, он обсудил с китайским коллегой «экономику, финансы, политическое взаимодействие», совместную работу на международных площадках и др.

Также собеседники затронули обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию на Украине. Путин отметил, что эти внешние факторы являются общими угрозами для Китая и РФ, но они укрепляют российско-китайское взаимодействие.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Пекине.

В столицу Китая российский лидер прибыл для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие. По его словам, РФ и Китай поддерживает эффективное стратегическое взаимодействие, а двусторонний товарооборот между государствами вышел на исторические рекорды.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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