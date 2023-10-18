Путин рассказал о темах трехчасовой беседы с Си Цзиньпином в Пекине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что провел трехчасовой разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил вопросы Украины и Ближнего Востока. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам Путина, он обсудил с китайским коллегой «экономику, финансы, политическое взаимодействие», совместную работу на международных площадках и др.

Также собеседники затронули обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию на Украине. Путин отметил, что эти внешние факторы являются общими угрозами для Китая и РФ, но они укрепляют российско-китайское взаимодействие.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Пекине.

В столицу Китая российский лидер прибыл для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие. По его словам, РФ и Китай поддерживает эффективное стратегическое взаимодействие, а двусторонний товарооборот между государствами вышел на исторические рекорды.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».