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Россия отзывает ратификацию запрета ядерных испытаний

Госдума приняла в третьем чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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Илья Питалев/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Под законопроектом подписались 438 депутатов.

Законопроект подготовлен по поручению Госдумы Вячеслава Володина, внесен в парламент 13 октября. Он предполагает отмену статьи 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой говорится о ратификации ДВЗЯИ, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Предполагалось, что ДВЗЯИ станет уникальным международно-правовым инструментом, запрещающим любые виды ядерных испытаний. Россия, ратифицируя этот договор, ожидала ответственного подхода от США, которые только подписали, но не ратифицировали договор, указал Володин. Он подчеркнул, что Вашингтон из-за двойных стандартов безответственно относится к вопросам глобальной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может повести себя зеркально в этом вопросе по отношению к США. При этом, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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