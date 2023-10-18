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Киев готовит встречу по «формуле мира» Зеленского на Мальте

Киев проведет встречу по «формуле мира» Зеленского на Мальте в октябре

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Olivier Matthys/AP

Советники глав иностранных государств по национальной безопасности проведут встречу на Мальте в октябре, где обсудят предложенную Киевом «формулу мира», сообщает «Европейская правда».

По информации одного из источников, основной целью переговоров станет «саммит мира», на котором обсудят перспективы принятия «формулы мира» на основании предложений украинского руководства.

В августе глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявлял, что «формулу мира» Владимира Зеленского поддержали 63 страны.

В конце июня в Копенгагене состоялись переговоры по Украине, в которых участвовали члены G7, БРИКС и Украина. На переговорах обсуждались пути выполнения «формулы мира», предложенной Зеленским.

В Госдуме РФ ее назвали утопией.

«Формулу мира», состоящую из десяти пунктов, Зеленский представил в ноябре 2022 года. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и др.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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