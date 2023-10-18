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Байден заявил, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе

Байден: удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», не Израилем

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве заявил, что удар по больнице в секторе Газа нанесла «другая команда». Его слова приводит ТАСС.

«На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами», — сказал американский лидер, утром 18 октября прибывший в Израиль.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по медучреждению в Газе как преступление и акт расчеловечивания.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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