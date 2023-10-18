Боррель призвал одновременно осудить нападения на Израиль и сектор Газа

Европейский союз должен осудить как нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, так и атаки на мирное население Газы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя, однако «право защищать себя имеет границы». В данном случае — это международное право и международное гуманитарное право.

Боррель заявил, что ЕС осуждает террористические атаки ХАМАС на Израиль. При этом он высказал мнение, что также нужно поступить с атаками на мирное население в Газе.

Дипломат отметил, что палестинцы не могут добиться устойчивого мира, поскольку сами являются жертвами ХАМАС. В этой связи он призвал не идентифицировать радикальное движение с палестинским народом.

При этом Боррель добавил, что осуждение действий ХАМАС не должно останавливать Евросоюз от осуждения уничтожения гражданского населения.

В этом контексте он упомянул бомбардировку больницы в секторе Газа минувшим днем. Боррель заявил, что Евросоюзу пока не известно, что кто именно нанес удар.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети — всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.