В России дали прогноз по визиту Байдена в Израиль

Президенту США Джо Байдену предстоит, скорее всего, самый трудный визит за все время руководства государством, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на предстоящую поездку американского лидера в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

«Ничего хорошего Байдена в Израиле не ждет. Вероятно, это будет самый трудный визит за все его президентство. Если США хотят проявить свое хваленое «глобальное лидерство» — вот трагическая ситуация, которую необходимо взять под контроль», — написал Пушков.

Он добавил, что в случае с палестино-израильским конфликтом США скорее сами стали заложниками ситуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС обвинил США в обстреле больницы в секторе Газа.