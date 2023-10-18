Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет с Байденом на борту приземлился в Греции

Самолет с Байденом на борту приземлился в Греции перед отправкой в Израиль

close
100%
Sarah Silbiger/Reuters

Самолет Air Force 1 c президентом США Джо Байденом на борту приземлился в Греции. В Израиль политик прибудет на самолете американских Военно-воздушных сил. Об этом сообщает издание «Вести».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время своего визита в Израиль Байден заверит руководство страны в готовности удовлетворить его потребности в военной помощи.

Газета The New York Times сообщала, Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд.

В ходе своего визита в Израиль Байден встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху для обсуждения нужд государства в сфере безопасности, а также ситуации с захваченными заложниками.

Перед приездом Байдена Израиль посетили глава госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Блинкен восемь часов обсуждал с израильской стороной гуманитарные аспекты. По итогам начал разрабатываться план доступа гумпомощи в Газу.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий