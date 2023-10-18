В Польше опасаются агентов влияния с Украины

В Польше опасаются возникновения проукраинской партии в парламенте, которая может негативно повлиять на ситуацию в стране, сообщает издание Do Rzeczy.

«Война заставила миллионы украинцев покинуть родину. Даже если они не вернутся в страну, они смогут эффективно служить интересам Киева за его пределами. Сегодня сами украинцы говорят об «украинской партии» в Польше», — указано в сообщении.

Авторы опасаются, что через пять лет ставшие гражданами Польши несколько сотен тысяч украинцев могут попытаться создать политическое движение, которое может дестабилизировать ситуацию в Польше. Отмечается, что украинские беженцы могут испытывать за свою страну «гордость», находясь далеко от линии фронта в экономически благополучной стране, и будут лоббировать интересы Украины в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в эфире Польского телевидения сообщил, что получившая большинство голосов на выборах правящая партия «Право и справедливость» должна сформировать новое правительство.

Ранее в США назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше.