В Киеве сообщили, что встреча по Украине состоится, но не в Стамбуле

Международная встреча для обсуждения украинского «мирного плана» для разрешения кризиса может пройти в конце октября, заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило издание La Repubblica.

До этого было известно, что Турция готовила в октябре новую международную встречу по Украине. В качестве места встречи фигурировал Стамбул.

«Встреча подтверждена, она состоится в конце октября. Однако место будет другим, и его необходимо определить», — пояснил украинский министр.

Кулеба не уточнил, где именно может пройти встреча.

Предполагалось, что встреча пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, где поднимался вопрос с так называемой «формулой Зеленского».

Также источник РИА Новости рассказывал о подготовке встречи по Украине в Турции. Конкретики по дате и участникам на тот момент не было.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.