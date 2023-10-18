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В Киеве сообщили, что встреча по Украине состоится, но не в Стамбуле

La Repubblica: Кулеба сообщил, что встреча по Украине состоится в конце октября

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Международная встреча для обсуждения украинского «мирного плана» для разрешения кризиса может пройти в конце октября, заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило издание La Repubblica.

До этого было известно, что Турция готовила в октябре новую международную встречу по Украине. В качестве места встречи фигурировал Стамбул.

«Встреча подтверждена, она состоится в конце октября. Однако место будет другим, и его необходимо определить», — пояснил украинский министр.

Кулеба не уточнил, где именно может пройти встреча.

Предполагалось, что встреча пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, где поднимался вопрос с так называемой «формулой Зеленского».

Также источник РИА Новости рассказывал о подготовке встречи по Украине в Турции. Конкретики по дате и участникам на тот момент не было.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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