Си Цзиньпин заявил о рекорде товарооборота России и Китая

Председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот Российской Федерации и Китая достиг исторического рекорда и приближается к установленной главами двух государств планке в $200 млрд, передает РИА Новости.

«Двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и неуклонно приближается к установленной нами цели», — сказал он.

Товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5%, составив почти $176,4 млрд.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 29,3% и составил рекордные $190,271 млрд. Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со $100 млрд в год в 2018 году до 200 млрд к $2024 году.

До этого председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие.

Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».