Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия поддерживают тесное стратегическое взаимодействие

Председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, передает РИА Новости.

«Правительства, различные ведомства и регионы наших стран прилагают все усилия для реализации достигнутых мной и господином президентом договоренностей», — сказал он.

Си Цзиньпин указал, что «политическое взаимодоверие двух государств неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным».

Также председатель Китая заявил на переговорах с Владимиром Путиным, что Китай работает вместе с Россией над защитой международной справедливости.

18 октября в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь» начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».