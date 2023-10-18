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Китай поддержал идею России о защите международной справедливости

Си Цзиньпин: КНР работает вместе с РФ над защитой международной справедливости

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, что КНР работает вместе с РФ над защитой международной справедливости, сообщает РИА Новости.

«Китай готов работать вместе с Россией, чтобы, четко понимая общую историческую тенденцию, следуя направлению мирового развития и всегда опираясь на коренные интересы народов двух стран <...> защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира», — заявил Си.

Также Си призвал к расширению двустороннего сотрудничества и возрождению России и Китая на мировой арене.

Ранее президент России Владимир Путин заявил председателю Китая Си Цзиньпину о необходимости продолжать тесное сотрудничество РФ и КНР.

Обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину, Путин отметил, что у Китая под его руководством все получится.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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