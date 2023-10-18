Си Цзиньпин рассказал о крепкой дружбе с Путиным

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры РФ и Китая с 2013 года провели 42 встречи, что позволило им наладить хорошие деловые отношения и крепкую дружбу, передает РИА Новости.

«С 2013 года мы с вами провели 42 встречи, наладили хорошие рабочие отношения и крепкую дружбу», — сказал он.

До этого сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин заявлял, что Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического принуждения. Его слова на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Global Times заявляла, что встречи лидеров России и Китая никогда не носили формальный характер. По ее словам, встречи Путина и Си Цзиньпина приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению российско-китайских связей.

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».