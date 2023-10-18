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Путин заявил Си Цзиньпину о необходимости продолжать тесное сотрудничество РФ и КНР

Путин на встрече с Си: сейчас востребована тесная внешнеполитическая координация

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Сейчас очень актуальна тесная внешнеполитическая координация, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на российско-китайских переговорах, передает РИА Новости.

По словам главы государства, 18 октября стороны обсудят этот вопрос, в том числе двусторонние отношения между РФ и КНР.

Также российский лидер поздравил «всех китайских друзей» с 74-й годовщиной образования Китайской Народной Республики и напомнил, что 2024 год станет юбилейным как для этой страны, так и для российско-китайских дипломатических отношений.

Путин также подчеркнул, что китайская идея о развитии сотрудничества в разных сферах между странами исторического «Шелкового пути», впервые озвученная в 2013 году, получила «очень хорошее развитие».

Обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину, Путин отметил, что у Китая под его руководством все получится.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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