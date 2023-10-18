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Си Цзиньпин проводит встречу с Путиным

В Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине на полях форума «Один пояс — один путь» начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что встреча двух лидеров сначала будет проходить в формате переговоров делегаций, а затем Путин и Си продолжат переговоры один на один.

17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран Азии.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь».

Российский глава государства принял участие в совместном фотографировании глав делегаций — участников форума. Уточняется, что Путин выступит с речью на открытии мероприятия сразу после руководителя КНР Си Цзиньпина.

Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».

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