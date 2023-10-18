Госдеп разрешил части сотрудников посольства США в Ливане покинуть страну

Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Государственного департамента США.

В заявлении отмечается, что из-за «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности» было принято решение разрешить добровольный временный отъезд членов семей служащих США и некоторых сотрудников американского посольства в Бейруте. При этом подчеркивается, что разрешен отъезд только тем сотрудникам, которые не выполняют задачи, относящиеся к чрезвычайным.

Госдепартамент из-за взаимных обстрелов между Израилем и шиитским движением «Хезболла» также рекомендовал гражданам США воздержаться от посещения Ливана.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Израиль президент США Джо Байден заверит руководство страны в готовности удовлетворить его потребности в военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».