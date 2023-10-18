В Израиле заявили, что в Газу нужно направлять лишь сотни тонн взрывчатки

Придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только «сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил». Об этом пишет Ynet.

Отмечается, что заявление министра последовало вскоре после сообщений об унесшем сотни жизней взрыве в больнице на территории сектора Газа.

До этого ООН сообщила, что миллион палестинцев в Газе стали вынужденными переселенцами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.