Путин прибыл на открытие форума «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, российский глава государства принял участие в совместном фотографировании глав делегаций — участников форума. Уточняется, что Путин выступит с речью на открытии мероприятия сразу после руководителя КНР Си Цзиньпина.

17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо высказывал мнение, что визит президента РФ в Пекин на форум «Один пояс — один путь» опровергает миф об изоляции России.

Лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян также заявлял, что Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых.

Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».