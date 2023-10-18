Китай встретил Путина с красной дорожкой в отличие от Блинкена

Китай встретил президента России Владимира Путина с «красной дорожкой», которой не было при встрече госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в КНР в июне. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали как довольно сдержанный.

17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо высказывал мнение, что визит президента РФ в Пекин на форум «Один пояс — один путь» опровергает миф об изоляции России. Ключевой для РФ темой обсуждения политолог назвал сотрудничество с разными государствами на фоне формирования многополярной политики и отказа от гегемонии США.

В ходе своего визита в Китай Путин также заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что властям США необходимо уважать другие государства и уметь искать компромиссы.

Подробнее о визите Путина в Пекин — в материале «Газеты.Ru».