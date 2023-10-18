Названо число заблокированных в Газе россиян

В МИД РФ заявили, что свыше 1 тыс. россиян обратились в ведомство с просьбой об эвакуации из сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении, приуроченному к блокировке российского проекта резолюции по конфликту в Совете Безопасности ООН.

«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка 1000 российских граждан, членов их семей и других обратившихся к нам за помощью в эвакуации», — сообщили в МИД РФ.

До этого посол Палестины в РФ Нофаль заявил, что страна поможет с эвакуацией россиян из Газы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».