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Испанский премьер-министр Санчес заявил о выделении Палестине более 4 млн евро

Мадрид намерен до конца года выделить Палестине более 4 млн евро

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Andrea Comas/Reuters

Испания намерена выделить Палестине свыше четырех миллионов евро. Об этом со ссылкой на размещенное в социальной сети X видео выступления исполняющего обязанности главы правительства страны Педро Санчеса сообщает РИА Новости.

По словам Санчеса, Испания до конца текущего года предоставит Палестине более четырех миллионов евро.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву. По его словам, он находится в ужасе от совершенной на больницу атаки.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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