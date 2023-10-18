Российский дипломат рассказал, о чем говорит поставка дальнобойных ракет США Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией. Заявление дипломата было опубликовано в его Telegram-канале и стало ответом на поставку США дальнобойных ракет ATACMS Украине.

«Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. <..> Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — подчеркнул Антонов.

При этом он заявил, что поставки оружия Украине не повлияют на расстановку сил на фронте.

До этого газета The Washington Post писала, что, по словам ряда американских чиновников, США тайно предоставили Украине ракеты ATACMS большой дальности, подарив Украине новые возможности, позволяющие ее силам поражать цели, которые ранее были вне досягаемости.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон также подтвердила, что администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.