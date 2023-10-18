Захарова заявила, что новости с Ближнего Востока вызывают у нее ужас

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации в ближневосточном регионе.

По словам Захаровой, она с ужасом следит за новостями с Ближнего Востока, вспоминая при этом неоднократно озвученный американским президентом Бараком Обамой тезис о том, что благодаря политике, проводимой США, в мире стало намного безопаснее. Захарова отметила, что теперь все видят, насколько это соответствует действительности.

Ранее постоянное представительство Российской Федерации при ООН сообщило о назначении даты заседания Совета Безопасности по обстрелу больницы в Газе.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. По словам Медведева, США «бездумно» раздают колоссальные средства на оружие, загружая свой ВПК и лживо вещают о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.