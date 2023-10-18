У посольства Израиля в столице Иордании Амман начались беспорядки. Об этом сообщает Telegram-канал Yediotnews.

По данным информационного ресурса, неизвестные совершили попытку поджога здания диппредставительства. На опубликованном каналом видео запечатлены языки пламени и дым, а также большое скопление людей, предположительно, участников демонстрации. Вдалеке видны сигнальные огни полицейских машин, в какой-то момент становятся слышны выстрелы.

16 октября издание Bild писало, что во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.