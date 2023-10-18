В Палестине призвали США повлиять на Израиль

Постпред Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что президент США Джо Байден должен убедить Израиль прекратить обстрел сектора Газа. Заявление было сделано Мансуром в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Он способен сказать Израилю «довольно, вы должны прекратить...» Пусть это остановится, пусть будет доставлена гумпомощь, не изгоняйте 2 миллиона палестинцев и не выдавливайте их в направлении Иордании», — заявил палестинский дипломат.

До этого сообщалось, что СБ ООН проведет заседание по обстрелу больницы в Газе по запросу РФ и ОАЭ. После обстрела Иордания заявила об отмене саммита с участием Байдена в Аммане, темой которого должна была стать ситуация в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.