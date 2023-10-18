Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах», — сказано в сообщении Медведева.

По словам зампреда Совбеза РФ, США «бездумно» раздают колоссальные средства на оружие, загружая свой ВПК и лживо вещают о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей.

До этого Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего атаки радикального палестинского движения ХАМАС с российской спецоперацией на Украине.

17 октября в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России) ответственной за удар по больнице.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.