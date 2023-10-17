Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице Аль-Ахли

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в Telegram-канале, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН 18 октября.

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», — сказано в сообщении дипломата.

17 октября в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) обвинило США в спонсировании Израиля и возложило ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Вашингтон.

Телеканал i24 передавал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование и связывает происшествие с неудачным запуском ракеты ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.