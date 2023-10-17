ХАМАС обвинил США в обстреле больницы в секторе Газа

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) обвинило США в спонсировании Израиля и возложило на Вашингтон ответственность за удар по больнице в секторе Газа. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ХАМАС.

«Эти убийства производит враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые предоставили неограниченное прикрытие этому врагу, совершают эти массовые убийства. Ответственность за эти военные преступления, этот геноцид несут те, кто прикрывал их в Совете Безопасности и отказывался осудить эту оккупацию и эту агрессию», — говорится в заявлении руководства ХАМАС.

До этого в минздраве Палестины заявили, что при ударе по больнице погибли 500 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Пентагоне прокомментировали удар по больнице в Газе.