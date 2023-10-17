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Делегация Шольца покинула самолет в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги

DPA: делегация Шольца срочно покинула самолет перед вылетом из Тель-Авива

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден срочно покинуть самолет вместе с правительственной делегацией перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сирен воздушной тревоги. Об этом сообщает DPA.

По данным агентства, Шольца отвезли на машине в здание, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. В это время недалеко от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол».

Как пишет издание Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, после чего пассажиры смогли вернуться на борт.

До этого канцлер Германии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что задачей его страны является обеспечение безопасности Израиля.

Ранее Шольц объявлял, что посетит Израиль 17 октября, чтобы продемонстрировать солидарность с еврейским государством и обсудить с премьером страны Биньямином Нетаньяху «практические вопросы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.

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