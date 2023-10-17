Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фон дер Ляйен заверила в продолжении поддержки Украины

ЕК: Евросоюз не прекратит поддержку Киева из-за обострения на Ближнем Востоке

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Европейский союз не прекратит поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Некоторые думают, что эти события могут нас отвлечь от оказания помощи Украине. Мы докажем, что они ошибаются. Мы уже готовим новую программу бюджетной помощи [Киеву]», — сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет с Украиной столько, сколько потребуется.

17 октября Европейский парламент принял решение о согласовании создания Украинского фонда, который составит $50 млрд.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал международное сообщество продолжать уделять внимание Украине, несмотря на конфликт между ХАМАС и Израилем.

9 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе заявлял, что эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза. Он утверждал, что в этом не присутствует и доли сомнения.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий