Фон дер Ляйен заверила в продолжении поддержки Украины

Европейский союз не прекратит поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Некоторые думают, что эти события могут нас отвлечь от оказания помощи Украине. Мы докажем, что они ошибаются. Мы уже готовим новую программу бюджетной помощи [Киеву]», — сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет с Украиной столько, сколько потребуется.

17 октября Европейский парламент принял решение о согласовании создания Украинского фонда, который составит $50 млрд.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал международное сообщество продолжать уделять внимание Украине, несмотря на конфликт между ХАМАС и Израилем.

9 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе заявлял, что эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза. Он утверждал, что в этом не присутствует и доли сомнения.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.