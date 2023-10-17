Путин провел встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после ряда переговоров в Пекине провел неформальную встречу с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке», — сообщил Песков.

Ранее Путин призвал власти Соединенных Штатов уважать другие государства, а также уметь искать компромиссы. По словам Путина, речь идет не только о президенте США Джо Байдене, но и всей политической элите Соединенных Штатов.

Также Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших властных эшелонах.

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».