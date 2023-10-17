Путин оценил настойчивость премьер-министра Венгрии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет отстаивать свои интересы настойчиво и тактично. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно и тактично.

Путин подчеркнул, что с венгерским премьеру у них далеко не всегда совпадают взгляды, но это не мешает им вести диалог и искать решение вопросов или проблем.

До этого Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Европе всех волнует вопрос прекращения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин «на полях» третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае проводит переговоры с Орбаном. Путин отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения. При этом глава российского государства отметил, что в 2023 году товарооборот Москвы и Будапешта упал на 30%.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».