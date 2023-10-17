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Путин ответил Байдену на желание его «подавить»

Путин назвал Байдена одним из опытнейших политиков мира по времени во власти

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AP

Президент России Владимир Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших властных эшелонах. Об этом сообщает ТАСС.

Также Путин подчеркнул, что американским политическим элитам нужно научиться не учить других, тогда не надо будет никого подавлять.

Ранее американский лидер в интервью CBS заявил, что он собирается сделать мир лучше, «подавив» Путина, «чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента Владимира Путина, в этом нет ничего нового. По словам Пескова, идея эта не новая, — и Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Представитель Кремля добавил, что «пока у западных лидеров ничего не получается «и дальше тоже не получится».

Ранее Путин рассказал Нетаньяху, что думают о конфликте соседи Израиля.

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