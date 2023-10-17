Путин призвал США к уважению других стран

Президент России Владимир Путин призвал власти Соединенных Штатов уважать другие государства, а также уметь искать компромиссы. Об этом российский лидер сказал в ходе своего визита в Китай журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, речь идет не только о президенте США Джо Байдене, но и всей политической элите Соединенных Штатов.

«Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — сказал президент России.

Также Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших властных эшелонах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента Владимира Путина, в этом нет ничего нового. По словам Пескова, идея эта не новая, — и Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Представитель Кремля добавил, что «пока у западных лидеров ничего не получается «и дальше тоже не получится».

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».