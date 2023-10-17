Шольц назвал задачу Германии перед Израилем

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что задачей страны является обеспечение безопасности Израиля. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии. Правительство ФРГ действует в соответствии с этим принципом», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС не может говорить от лица всех палестинцев, мирное население Газы страдает от действий радикальной группировки.

До этого Шольц заявил, что посетит Израиль 17 октября, чтобы продемонстрировать солидарность с еврейским государством и обсудить с премьером страны Биньямином Нетаньяху «практические вопросы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.